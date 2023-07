Os Muse retiraram uma canção do alinhamento antes de concerto na Malásia: autoridades pedem que a banda “se porte bem”

Os Muse irão atuar este sábado em Kuala Lumpur, na Malásia, uma semana após o incidente ocorrido no festival Good Vibes com Matty Healy, dos The 1975.

Em declarações ao jornal “Rojak Daily”, citadas pelo “NME”, Adam Ashraf, da promotora Hello Universe, afirmou que os Muse entraram em contato com as autoridades malaias para que o concerto decorra sem incidentes.

Segundo Ashraf, a banda ofereceu-se mesmo para retirar uma canção mais “problemática” do alinhamento habitual. “Decidiram retirá-la por causa do título. É bom saber que estão dispostos a entreter, ao mesmo tempo que respeitam as regras”, disse.

O promotor não revelou, no entanto, o título da canção descartada pelos Muse, autores de canções de protesto e antissistema como ‘Compliance’, ‘Uprising’ ou ‘Will of the People’. O espetáculo, garantiu ainda, realizar-se-á com normalidade “caso a banda se porte bem”.