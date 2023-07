Comunidade LGBTQ+ da Malásia critica beijo ‘gay’ de Matty Healy, dos The 1975: “Eles são ricos e brancos sem nada a perder”

Os 1975 foram banidos da Malásia após o vocalista Matty Healy ter beijado o seu baixista, Ross MacDonald, durante o concerto da banda no festival Good Vibes, na capital do país, Kuala Lumpur.

Com este gesto, Healy pretendia protestar contra as leis anti-LGBTQ+ em vigor naquele país, de maioria muçulmana. Na Malásia, os atos homossexuais são punidos com uma pena de prisão que pode ir até aos 20 anos.

Porém, a própria comunidade LGBTQ+ da Malásia critica agora o gesto do vocalista, temendo represálias por parte do seu governo. No Twitter, um membro da comunidade citado pelo site “Consequence of Sound” alega que os 1975 “são ricos e brancos sem nada a perder”.

“Na pior das hipóteses perdem ouvintes na Malásia e ganham um pouco menos de dinheiro. Não terão que lidar com quaisquer consequências do seu ato”, escreveu uma pessoa que se identifica como malaia e queer.

“Nós largamos imenso sangue, suor e lágrimas para nos assegurarmos que os nossos companheiros têm um espaço seguro, especialmente num ambiente tão hostil”, continuou.

“Este gesto do Matty coloca todos esses esforços em perigo. Os conservadores, aqui, são mais que nós; houve uma rusga à sede da Swatch por causa da sua coleção em honra do Mês do Orgulho. A única coisa a que isto levará é ao endurecimento das leis e a uma maior vigilância”.

A organização do festival Good Vibes lamentou, ainda, que o incidente possa levar a uma “quebra de confiança entre os promotores musicais e acionistas vários da indústria do entretenimento ao vivo” por todo o país.