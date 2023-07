“Não estou sem palavras, estou furiosa. A Sinéad O'Connor foi vítima de crueldade por ser quem nós precisávamos que ela fosse”

“A Sinéad era uma artista no mais elevado e puro dos sentidos. O mais difícil não é aprender as deixas, mas vivê-las. A Sinéad era uma visionária, e transparente como uma folha de papel. Devia ter sido tratada com o máximo de amor, carinho e respeito. Obteve sucesso e com esse sucesso fazia dinheiro para as outras pessoas, o que a atormentava. Para ela, era chocante ter sucesso a fazer algo que lhe era natural.”