Sinéad O’Connor foi encontrada sem vida na sua nova casa, em Londres

Sinead O'Connor foi encontrada sem vida na sua casa, em Londres, e declarada morta no local, avança a Sky News. A sua morte foi comunicada aos familiares, não estando a ser considerada suspeita. Seguir-se-á um relatório do médico legista.

Em comunicado, a polícia de Londres refere que foi chamada às 11h18 de quarta-feira, 26 de julho, a “uma morada residencial na área SE24”, no sudeste da cidade, enquadrada por Brockwell Park and Herne Hill. “Os agentes dirigiram-se ao local. Uma mulher de 56 anos foi declarada morta no local”.