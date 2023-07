Sinéad O’Connor (1966-2023): o que fazer com tanta dor?

A pop pode ser o mais terrível dos lugares, um palco cruel que amplifica todas as fragilidades e inseguranças, todos os traumas e falhas, todas as feridas. E poucas estrelas terão sentido isso de uma forma tão funda quanto Sinéad O’Connor, a cantora irlandesa que o mundo aplaudiu em 1990, que nunca fugiu da controvérsia, que ergueu a sua voz a favor de causas que considerava meritórias – do abuso perpetrado sobre crianças à defesa dos refugiados – e que nunca escondeu as suas duras lutas consigo mesma, expondo em público os efeitos dos seus problemas de saúde mental.