Roger Waters vai tocar a sua versão do álbum "The Dark Side of the Moon" em Londres

Roger Waters anunciou a primeira apresentação ao vivo da nova versão do mítico álbum dos Pink Floyd, “The Dark Side of the Moon”, gravado por ele mesmo.

O concerto está marcado para o London Palladium, em Londres, no próximo dia 8 de outubro.

Em palco com o antigo baixista dos Pink Floyd estarão Gus Seyffert no baixo; Joey Waronker na bateria; Jonathan Wilson nas guitarras; Johnny Shepherd no órgão; Via Mardot no teremim; Azniv Korkejian (que grava como Bedouine) na voz; Gabe Noel nas cordas; Jon Carin nas teclas e Robert Walter no piano.

O espetáculo terá conceção de Sean Evans, diretor criativo de longa data de Roger Waters, e segundo o músico britânico poderá vir a ser apresentado “noutras ocasições, no futuro”.