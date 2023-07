The 1975 cancelam concertos na Indonésia e em Taiwan depois de serem banidos da Malásia

Os The 1975 anunciaram o cancelamento de dois concertos agendados na Indonésia e em Taiwan, após terem sido banidos da Malásia.

O festival indonésio We The Fest anunciou, nas redes sociais, que o grupo se desculpou com “as atuais circunstâncias”, numa referência ao protesto de Matty Healy. A Live Nation, responsável pelo concerto em Taiwan, anunciou que irá reembolsar o valor dos bilhetes.

Na passada sexta-feira, Matty Healy insurgiu-se contra as leis anti-LGBTQ+ em vigor na Malásia, durante uma atuação no festival Good Vibes. “Não vejo razão pela qual se há de convidar os The 1975 para tocar aqui para depois nos dizerem com quem é que podemos ter relações sexuais", afirmou.

O festival foi de imediato cancelado pelo Ministério das Comunicações da Malásia, e os The 1975 proibidos de voltar a entrar no país.