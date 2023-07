Câmara do Porto propõe adaptar escola para acolher salas de ensaio do centro comercial STOP

Depois do encerramento, esta terça-feira, das lojas que serviam de sala de ensaio e estúdio de gravação de numerosos músicos, no centro comercial STOP, no Porto, o presidente da autarquia, Rui Moreira, reuniu-se esta manhã com a Associação Cultural de Músicos do STOP, propondo alternativas.

Segundo o “Jornal de Notícias”, Rui Moreira voltou a propôr adaptar o Silo Auto para receber os músicos que ensaiavam e gravavam no STOP, e apresentou uma segunda hipótese: a adaptação da Escola de Pires de Lima, a cerca de 200 metros do centro comercial. Na próxima segunda-feira, haverá uma visita à mesma, com os artistas e o vereador da Economia, Ricardo Valente.

Na reunião desta quarta-feira, Rui Moreira afirmou: “Temos perfeita consciência da importância do ecossistema que tem vindo a funcionar há muitos anos no STOP”, lembrando porém que há muito eram conhecidos os problemas de segurança do espaço, nomeadamente o perigo de incêndio. O autarca admitiu o interesse do município em adquirir o centro comercial, plano que diz ser inviabilizado pela dificuldade em contactar os mais de 100 proprietários do espaço, muitos a viver no estrangeiro. Segundo o “JN”, Rui Moreira garantiu que não autorizará a instalação de um hotel no edifício da Rua do Heroísmo.