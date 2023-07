Câmara do Porto mandou a polícia fechar mais de 100 lojas no Stop, a “verdadeira casa da música”

Por ordem da Câmara do Porto (CMP), agentes da Polícia Municipal e da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram enviados na manhã desta terça-feira para o Centro Comercial Stop, de forma a fechar mais de 100 lojas utilizadas por músicos da Invicta como salas de ensaios.

“A Câmara Municipal do Porto informa que na manhã de hoje, 18 de julho, a Polícia Municipal se encontra a proceder à selagem de 105 das 126 lojas do Centro Comercial STOP, por falta de licenças de utilização para funcionamento”, refere a CMP num comunicado enviado às redações.

Só as “21 lojas que possuem as devidas licenças de utilização poderão continuar a funcionar normalmente, não se tratando este de um processo de encerramento do Centro Comercial”, esclarece a autarquia.

“Este é um processo que se arrasta há mais de dez anos, tendo o município vindo, ao longo do tempo, a acumular queixas por parte da vizinhança”, justifica a Câmara do Porto.

Em vídeos partilhados nas redes sociais, os muitos músicos e os poucos lojistas do Stop dizem que o espaço foi fechado sem qualquer aviso.