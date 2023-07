Do abraço no ‘backstage’ aos fãs portugueses: no Super Bock Super Rock, os Offspring partilharam vídeos de tudo o que rodeou o concerto

Os Offspring foram o nome cimeiro do dia de estreia do Super Bock Super Rock 2023, na quinta-feira.

Na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, a banda punk norte-americana desfiou um alinhamento de êxitos. Em pouco mais de uma hora, o líder Dexter Holland e o guitarrista Noodles, os únicos elementos da formação original que restam na banda, entretiveram a plateia com uma viagem nostálgica pela memória de quase quatro décadas de canções (com especial ênfase, claro, das primeiras duas).

Pouco depois, a banda partilhou nas redes sociais vídeos que documentam este regresso a Portugal. O primeiro regista a chegada do grupo, de carrinha, ao recinto e a entrada no ‘backstage’, prosseguindo com retratos dos fãs que os esperavam e imagens diurnas do festival. O segundo mostra o abraço de grupo antes da ‘entrada em cena’ e alguns momentos do concerto e do público (18 mil pessoas, segundo números avançados pela promotora Música no Coração) registadas a partir do palco.