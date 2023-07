O dia em que os Da Weasel atuam no MEO Marés Vivas, 14 de julho, está esgotado. A notícia foi dada pela própria banda, nas suas redes sociais.

A banda de Carlão e João Nobre, que na passada semana estiveram no Posto Emissor, podcast da BLITZ, regressou no ano passado aos palcos, para um concerto no NOS Alive. Na próxima sexta-feira, atuam no MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.