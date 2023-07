Jorge Palma é uma lição: ou como uma lenda da música portuguesa protagonizou um dos momentos mais especiais da história do NOS Alive

Jorge Palma passou 2022 a ‘passear’ o seu longo repertório, em numerosos registos: celebrando 50 anos de uma carreira ímpar, deu concertos de piano e voz, como aconteceu numa noite mágica no Palácio Baldaya, em Lisboa ; trouxe de volta aos palcos cada um dos seus álbuns mais marcantes, em concertos com banda, no Tivoli, também na capital, e ainda reuniu o Palma's Gang , com o saudoso Zé Pedro em espírito, para dois espetáculos fervilhantes de energia rock ‘n’ roll no outro lado da Avenida da Liberdade, no Capitólio. Em 2023, provando a vitalidade dos seus 73 anos, lançou também um álbum: “VIDA”, o seu primeiro longa-duração em 12 anos . E, à boleia desta novidade, acabou por estrear-se num dos poucos palcos onde, ao longo de uma carreira de meio século, nunca teria atuado: o do NOS Alive. O que esta noite se viu, na tenda Heineken, ficará com certeza nas memórias do homem de “Bairro do Amor” mas, acima de tudo, entra para a história do próprio festival, que este ano celebra a sua 15.ª edição e pelo qual já passaram (outras) lendas como Bob Dylan ou Neil Young, para referir apenas dois ‘companheiros de carteira’ de Jorge Palma.

E o que tornou, afinal, este concerto tão especial? “Apenas” aqueles ingredientes essenciais à confeção das noites perfeitas: uma tenda a transbordar de gente, e entusiasmo; um alinhamento repleto de todas as canções que esses mesmos fãs dedicados, e de todas as idades, desejam ouvir - e, claro, um artista em estado de graça, acompanhado por uma banda capaz de conjugar a sensibilidade poética da obra com a crueza rock, num modesto ‘slot’ de uma hora.

É injusto escrever - embora o pensamento nos tenha ocorrido - que, esta noite, Jorge Palma cantou como um garoto, porque isso seria desmerecer a importância, e o valor, da experiência de um autor e intérprete que começou a lançar discos antes do 25 de Abril. A maturidade está lá, o grão na voz também, e essas mais-valias tornam a entrega deste herói da música portuguesa ainda mais rica e emocionante.

“Alguém tem lume?”, pergunta casualmente ao sentar-se ao piano, assim apresentando um dos muitos ‘miminhos’ que ofereceu aos fãs, esta noite. Além de ‘Dá-me Lume’, ouvimos ‘Frágil’, ‘Portugal, Portugal’, ‘A Gente Vai Continuar’ e, do novo álbum, a bela e elegíaca ‘Vida’. Mas por este concerto feliz, bonito e para a história do festival passou também o maior êxito de Jorge Palma neste século - uma “cançãozita” acústica pela qual, como explicou no Posto Emissor este ano, não dava nada e que, como tal, quase descartou. Por insistência da sua equipa, a quem hoje agradeceu demorada e generosamente, ‘Encosta-te a Mim’ acabou mesmo por ser gravada e, 16 anos mais tarde, é entoada com acerto & emoção por uma plateia embevecida, que não se cansa de gritar “Jorge, Jorge!” entre cada canção-oferenda.

Ainda assim, se tivéssemos de escolher um momento desta noite imaculada, em que a voz de Jorge Palma ascendeu ao Olimpo, a eleita teria de ser ‘Estrela do Mar’, peça de inimitável beleza que, ao piano, o seu autor apresentou de forma cristalina. Com a cobertura da tenda iluminada por pequenas ‘estrelas’ luminosas, foi fácil sentirmo-nos abraçados pelo momento e perceber que vivê-lo era um autêntico privilégio.

Com João Correia na bateria, Nuno Lucas no baixo, Vicente Palma nos teclados e na guitarra acústica e Pedro Vidal na guitarra e direção musical, Jorge Palma passou ainda por canções do novo álbum como ‘Estação Inferno’, que tão bem liga com o blues malandro que lhe corre no sangue; pelo clássico ‘Deixa-me Rir’ ou, na despedida perante um público sôfrego de mais (ouviram-se pedidos insistentes de “só mais uma!”), pela mais roqueira ‘Picado pelas Abelhas, gravada no álbum de Palma's Gang, “Ao Vivo no Johnny Guitar”. No palco, na alça da guitarra e no microfone, o seu nome estava escrito: Jorge Palma. Se alguém ali presente o desconhecesse, depois de hoje não mais o esqueceria.