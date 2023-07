Anunciadas datas do NOS Alive 2024

Em 2024, o NOS Alive vai realizar-se nos dias 11, 12 e 13 de julho.

Em conferência de imprensa realizada este sábado, no recinto do festival, Álvaro Covões, diretor da Everything Is New e do evento, congratulou-se com o sucesso da 15.ª edição do NOS Alive, que contemplou um total de 123 espetáculos, a cabo de 100 artistas.

Álvaro Covões fez ainda um agradecimento à Carris, por ter reforçado a oferta de autocarros em Algés, para fazer face aos constrangimentos causados pela greve dos revisores da CP, e lamentou que “a Administração da CP não converse com o sindicato” que convocou a paralisação, prevendo que o eventual prolongamento da greve faça mossa nos acessos ao concerto de Harry Style, neste mesmo recinto, a 18 de julho, e à Jornada Mundial da Juventude, em agosto.

O NOS Alive termina hoje, com concertos de Machine Gun Kelly, Queens of the Stone Age, Sam Smith ou Angel Olsen, entre outros.