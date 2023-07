Taylor Swift anuncia segundo concerto no Estádio da Luz

Taylor Swift juntou vários concertos à sua digressão europeia, entre os quais mais um espetáculo no Estádio da Luz, em Lisboa. Assim, além de atuar na capital portuguesa a 24 de maio, a estrela norte-americana sobe também ao mesmo palco no dia 25.

Os concertos, organizados pela Last Tour, inserem-se na “The Eras Tour”, cuja manga europeia começa a 9 de maio em França. Na primeira parte da digressão apresentam-se os Paramore, liderados por Hayley Williams. “Somos amigas desde que éramos adolescentes, em Nashville”, pode ler-se no post de Swift, publicado na tarde de quarta-feira, com o anúncio de “14 novos espetáculos”.

No momento de publicação desta notícia, a ligação para compra de bilhetes para o novo concerto no site da artista, no site da Seetickets (plataforma de venda exclusiva para os concertos portugueses de Swift), apresenta a mesma mensagem que se pode ler no equivalente ao primeiro, de 24 de maio: “O período de registo para a venda da Taylor Swift | The Eras Tour terminou sexta-feira, 23 de junho, e está agora encerrado. Se já se registou, não se esqueça de verificar o seu e-mail para obter informação relevante”. Tal sucederá porque o processo de venda do próximo dia 12 decorrerá para ambos os espetáculos: ou seja, quem se pré-registou, fê-lo também para o concerto que agora foi anunciado.

Os fãs que se pré-registaram aquando do anúncio do primeiro concerto começaram esta quarta-feira a receber emails de continuação do processo, enviados pela Seetickets, confirmando a atribuição de códigos de acesso para a compra efetiva, que terá lugar a 12 de julho, ou, pelo contrário, com a informação de que se encontram em lista de espera. No primeiro caso, surge a seguinte mensagem: “Foi selecionado/a para participar na venda para Taylor Swift | The Eras Tour, no Estádio da Luz, Lisboa nas seguintes datas: 24 de maio de 2024, 25 de maio de 2024”.

Quem se encontra em lista de espera pôde ler: “Não haverá bilhetes suficientes para todos os que se registaram, por isso, apenas um número limitado de fãs teve acesso à venda e outros foram colocados em lista de espera. Se houver mais bilhetes disponíveis, enviaremos uma mensagem para que possa aderir à venda. Tenha em atenção que apenas os fãs a quem foram enviados links e códigos de acesso exclusivos poderão aderir à venda de bilhetes para a Taylor Swift The Eras Tour”.