Taylor Swift vem a Lisboa tentar bater o recorde de digressões. Beyoncé é a rival

O anúncio, na terça-feira que passou, de que a atual digressão de Taylor Swift iria chegar à Europa, e também à Ásia e à Oceania, levanta imediatamente a questão sobre qual o artista que levou por diante a maior tournée de sempre. Por maior, entenda-se aquela que mais faturou em bilhetes. E na estrada estão neste momento duas sérias concorrentes à conquista desse título.

O atual máximo pertence a Elton John que tem em curso a sua alegada despedida dos palcos. Intitulada Farewell Yellow Brick Road teve início há cinco anos, porém, não passou por Portugal. Quando terminar Elton John terá protagonizado 333 espectáculos. O autor de ‘Bennie and the Jets’ apresta-se a colocar um ponto final neste interminável roteiro no próximo dia 8 de julho, em Estocolmo, na Suécia. Mas, ainda antes disso, ele é o aguardado cabeça de cartaz do festival de Glastonbury no próximo domingo. Segundo a “Billboard”, a reputada revista da indústria da música, Elton John estará muito perto de alcançar uma faturação de 900 milhões de dólares (cerca de 818 milhões de euros), o que transforma a Farewell Yellow Brick Road Tour na digressão que mais faturou desde sempre. Para trás ficam as maiores dos U2 ou dos Rolling Stones.