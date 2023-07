NOS Alive com zona exclusiva para grávidas e bilhetes à venda para sábado: são esperadas 165 mil pessoas em Algés

São “mais de 110 artistas diferentes e, portanto, aquilo que esperamos é um festival gigante de grandes concerto e de grandes representações, porque também temos um palco de comédia. A expectativa é muito grande”, disse o promotor Álvaro Covões em entrevista à agência Lusa e à RTP, à margem de uma visita guiada ao recinto do Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

O festival apresenta como alguns dos principais cabeças de cartaz Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Sam Smith, Queens of the Stone Age, Lil Nas X, Lizzo e The Black Keys. Mas como não é só de grandes nomes internacionais que se faz o evento, Álvaro Covões destacou outros artistas, como King Princess, um concerto que é “fundamental não perder”, ou Carolina Deslandes e Barbara Tinoco.

Na edição deste ano não haverá grandes alterações, tendo em vista o objetivo de “tentar manter os serviços principais nas mesmas localizações”, para que o público habitual do festival saiba onde fica cada espaço. “O mais importante para nós, que vem desde a política que seguimos em 2007, é ter pequenas medidas que apoiem a sustentabilidade”. Por isso, a grande novidade este ano é a recolha de lixo orgânico para compostagem, seguindo o programa que a Câmara Municipal de Oeiras já está a iniciar a nível doméstico. “Vamos ser o primeiro grande evento urbano a ter também recolha seletiva de lixo orgânico para compostagem, que é também um dos passos fundamentais para a sustentabilidade do planeta”, destacou.

Durante a visita ao recinto, foi possível ver as equipas a trabalhar na montagem dos espaços, com os palcos já instalados, bem como as zonas de restauração, e todas as estruturas de apoio a serem ultimadas, como é o caso das casas de banho, distribuídas por uma zona onde até “se pode jogar à bola”, brincou o responsável, numa alusão à amplitude do espaço.

São sete palcos, ao todo, incluindo o do coreto, que este ano fica localizado numa “zona muito maior, com mais esplanadas”, virado de costas para o rio. Por este palco vão passar nomes como Iolanda, Y.azz, Homem em Catarse, Peculiar, Sónia Trópicos, Juana na Rap, Rita Onofre e Trafulha, entre outros.