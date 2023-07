12 nomes do festival NOS Alive que vale mesmo a pena conhecer

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés já na próxima quinta-feira, recebendo ao longo de três dias um cartaz que tem como pontas-de-lança nomes como Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Sam Smith, Queens of the Stone Age, Lil Nas X ou Lizzo. Mas nem só de grandes nomes da música mundial se compõe a 15ª edição do festival, portanto deixamos-lhe 12 sugestões de artistas que subirão aos vários palcos secundários do evento, entre quinta e sábado, que vale mesmo a pena conhecer.