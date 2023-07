Taylor Swift teve de abandonar palco a correr depois de um alçapão não abrir a tempo: veja o vídeo

Taylor Swift foi protagonista de um momento inesperado durante a sua “Eras Tour”, de momento a percorrer os Estados Unidos.

Durante um espetáculo em Cincinnati, no estado norte-americano do Ohio, Taylor Swift, que no próximo ano atua pela primeira vez em Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa, encontrou ‘resistência’ inesperada de uma espécie de alçapão no palco, que deveria abrir, para que ela pudesse descer e trocar de roupa. Quando percebeu que isso não iria acontecer, e depois de uma pequena hesitação, a cantora desatou a correr, com os seus bailarinos, para fora do palco.

O momento foi captado em vídeo e partilhado no TikTok. tendo a própria Taylor Swift comentado na publicação, chamando a atenção para a sua rapidez: “Still swift af boi” ("ainda sou rápida como o raio").