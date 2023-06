Como é o concerto que Taylor Swift traz a Lisboa: 44 ou 45 canções, 10 atos diferentes e duas surpresas

Taylor Swift vai estrear-se em Portugal no dia 24 de maio de 2024 com um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, e consigo trará a “The Eras Tour”, iniciada em maio deste ano. A artista norte-americana descreveu a corrente digressão como uma viagem por todas as suas “eras musicais”, juntando no alinhamento dezenas de canções editadas ao longo dos 17 anos de carreira.