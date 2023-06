Taylor Swift no Estádio da Luz em 2024

Taylor Swift confirmou esta tarde um concerto no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 24 de maio de 2024. A artista, que se estreia assim em Portugal, traz à Europa a digressão “The Eras Tour”, estando também confirmados, até meados de agosto, concertos em Paris, Madrid, Edimburgo, Londres, Amesterdão ou Dublin.

O concerto em Portugal é promovido pela Last Tour, a mesma promotora do festival MEO Kalorama, que revela que os bilhetes serão colocados à venda a 12 de julho, quarta-feira, a partir do meio-dia. Os fãs que quiserem adquirir bilhetes, que ainda não têm preços anunciados, poderão fazer o registo no site da SeeTickets até 23 de junho, esta sexta-feira, às 23h59.

Quem for selecionado para a compra de ingressos, visto que a promotora prevê que “a demanda seja maior do que o número de bilhetes disponível”, receberá o link e o código de acesso a 5 de julho, sendo que tal não garante a compra - serão vendidos por ordem de chegada até atingir o stock disponível.

Antes de chegar a Portugal, Swift atua em Estocolmo no dia 17 de maio e depois do concerto em Lisboa segue para Madrid, onde tem concerto a 30 de maio. Recorde-se que a artista chegou a estar confirmada para o NOS Alive de 2020, mas o concerto seria cancelado devido à pandemia de covid-19.