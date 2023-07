Brian Molko, dos Placebo, interrompe concerto na Irlanda: “Se querem que isto continue, guardem os telemóveis”

Brian Molko interrompeu um concerto dos Placebo em Dublin, Irlanda, no passado dia 26, para protestar contra o uso de telemóveis por parte dos fãs.

Segundo a “Louder”, o concerto dos Placebo na 3Arena foi suspenso assim que Molko se apercebeu que havia alguns fãs a filmar a performance. A banda britânica tem como política pedir às salas onde tocam para que proíbam o uso de telemóveis.

"Se querem que o concerto continue, guardem-nos”, afirmou o vocalista e guitarrista

Em novembro do ano passado, os Placebo emitiram um comunicado onde pediram para que esta política fosse respeitada. A decisão, no entanto, dividiu os fãs: “Isto não tem a ver com querer comunicar, é só um comportamento de diva do Brian”, comentou-se à altura.