Placebo pedem aos fãs que não usem telemóvel nos concertos. Fãs contra-atacam: “Vocês nem olá dizem”

Os Placebo, que no verão passado estiveram em Portugal, atuando no festival de Vilar de Mouros, pediram aos fãs que não usem os telemóveis para fotografar ou filmar os seus concertos.

“Queridos fãs de Placebo, gostaríamos de vos pedir que não passam os nossos concertos a filmar ou a fotografar com o telemóvel. Dificulta muito a nossa atuação. Torna-se mais complicado comunicar convosco e transmitir corretamente as emoções das canções”, explica a banda de Brian Molko.

“Também é uma falta de respeito pelas outras pessoas na plateia, que querem ver o concerto e não os vossos telemóveis no ar. Por favor, concentrem-se no presente e aproveitem o momento, porque este momento em particular nunca voltará a acontecer. O nosso objetivo é criar comunhão e transcendência. Por favor, ajudem-nos na nossa missão”, pedem os Placebo, despedindo-se “com respeito e amor”.

O apelo não caiu bem junto dos fãs, que encheram a caixa de comentários do Instagram dos Placebo com críticas à postura da banda em palco, nos concertos recentes na Europa.

“Qual comunicação, Brian?”, escreve uma fã. “Boa parte do vosso público está completamente desiludido. Obrigada ao Stefan [Olsdal, baixista da banda] por se esforçar, se não fosse ele ir a um concerto era o mesmo que ver na televisão. Isto não tem a ver com querer comunicar, é só um comportamento de diva do Brian.”

Outros seguidores da banda garantem que, nos espetáculos recentes a que assistiram, Brian Molko “não disse olá nem adeus” e que só perceberam que o concerto acabara quando os seguranças o disseram, ou quando na sala se começou a ouvir música ambiente.



“Como é que podem dizer que o vosso objetivo é criar uma comunhão quando os vossos concertos não têm qualquer comunicação! Depois de fazer mil quilómetros para vos ver, não era esta a energia que esperava encontrar”, lamentou outra fã. “Obrigada ao Stefan por se esforçar, porque o Brian foi muito malcriado.”



Alguns fãs lembram ainda que os bilhetes são muito caros, pelo que quem os compra tem direito a fazer pequenos registos dos concertos com o telemóvel - e que o mesmo não significa que não se esteja a prestar atenção à música.





Os Placebo começam esta sexta-feira uma digressão pelo Reino Unido, com quase todas as datas esgotadas, algo que alguns fãs também referiram: “que conveniente dizerem isto agora, quando os bilhetes já estão vendidos.”