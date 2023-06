“Quantas pessoas aqui já tinham visto os Slipknot?”: o alinhamento e os vídeos de um regresso à Altice Arena

Alinhamento do concerto dos Slipknot no festival Evil Live, na Altice Arena, a 29 de junho de 2023

The Blister Exists

The Dying Song (Time to Sing)

Liberate

Yen

Psychosocial

The Devil in I

The Heretic Anthem

Eyeless

Wait and Bleed

Unsainted

Snuff

Purity

People = Shit

Surfacing

Encore:

Duality

Spit It Out

'Til We Die