Slipknot no festival Evil Live, em Lisboa: a família vai estar sempre aqui para nós

Nuno Fox

Os Slipknot reencontraram o público português no último dia do Evil Live, sobretudo para recordar os bons momentos que já vivemos com eles, porventura sem a faísca de outras vezes. Na Altice Arena, onde eram tantos os fãs da velha guarda como os rostos novos trajados a rigor, a palavra “família” foi a que bateu mais forte