Nicole Scherzinger das Pussycat Dolls pedida em casamento em Vila Nova de Gaia

Nicole Scherzinger, das Pussycat Dolls, encontra-se a passar férias em Portugal com o namorado, o jogador de râguebi Thom Evans.

A artista partilhou, no Instagram, uma fotografia do momento em que Evans a pede em casamento, na Praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia, com vista para a Capela do Senhor da Pedra.

Scherzinger e Evans estão juntos desde 2020, depois de se terem conhecido no concurso “X Factor: Celebrity”. Veja a foto: