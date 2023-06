Música para o fim de semana: a surpresa dos Sigur Rós, a brutalidade dos Queens of the Stone Age e o ‘Mau Olhado’ de Filipe Sambado

Há muito que os islandeses Sigur Rós prometiam um novo álbum e acabam de editá-lo, praticamente de surpresa: “ÁTTA” sucede a “Kveikur”, de 2013, e é apresentado pelo single ‘Blóðberg’, uma peça orquestral épica de 7 minutos cujo vídeo pode ser visto abaixo. Composto por dez novas canções, “ÁTTA” é anunciado como “o registo mais íntimo e emocional de sempre” da banda liderada por Jónsi Birgisson. “Apenas queremos uma bateria mínima e que a música surja de forma única, flutuante e bonita”, diz o músico no comunicado do disco, “estamos a envelhecer e ficamos mais cínicos, e eu só queria que nos movêssemos para sentirmos algo!”.

Também os norte-americanos Queens of the Stone Age estão de regresso aos álbuns com “In Times New Roman…”, o oitavo registo de originais e sucessor de “Villains”, de 2017. Descrito como um disco “cru, por vezes brutal e não recomendado para corações frágeis”, foi antecipado pelos singles ‘Emotion Sickness’ e ‘Carnavoyeur’, cujo vídeo pode ser visto abaixo. Josh Homme, líder do grupo, assumiu, em conversa com a BLITZ: “Sei que fizemos o disco mais rock [que podíamos]: não há cá canções mansinhas, e é mesmo de propósito. É um disco muito agressivo, mas, ao mesmo tempo, muito frágil”.

Os PAUS acabam de mostrar ‘Da Boca do Lobo’, canção que antecipa a edição de “PAUS e o Caos”, álbum com edição agendada para setembro que conta com as colaborações de Iúri Oliveira nas percussões, João Cabrita nos sopros e Thomas Attar na guitarra. O quarteto anunciou, também, os concertos de apresentação do novo disco: toca a 29 de setembro no M.ou.co, no Porto, e a 3 de outubro no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Também de volta com novo single está Filipe Sambado: ‘Mau Olhado’ antecipa o álbum “Três Anos de Escorpião em Touro”, a ser editado em setembro. Anunciada como single “zero”, a canção é “um vislumbre daquilo que será possível ouvir, ver e sentir” num álbum que nasceu “de um período de introspeção e descoberta”. “Aconteceram em mim mudanças significativas durante estes ‘Três Anos de Escorpião em Touro’”, assume, “a minha reafirmação de género, uma reconstrução familiar, reapropriação discursiva, incerteza, ansiedade, depressão, que trouxeram consigo um conforto com a identidade”.

Norah Jones tem estado em estúdio a trabalhar num novo álbum, ainda sem data de edição confirmada, e resolveu partilhar um aperitivo antes de partir numa digressão que tem paragem garantida em Portugal a 29 de julho no festival CoolJazz, em Cascais. ‘Can You Believe’ é o nome do novo single, escrito a meias e produzido por Leon Michels, que também contribui com baixo e bateria.

Os suecos Hives, que também regressam a Portugal para atuar no festival MEO Kalorama a 2 de setembro, mostraram esta semana o segundo single do vindouro álbum, “The Death of Randy Fitzsimmons”. Chama-se ‘Countdown to Shutdown’ e é descrito pelo vocalista, Pelle Almqvist, como “uma malha versátil, que vai ao encontro de todas as vossas necessidades de rock do verão”

A cantora e rapper norte-americana Doja Cat tem também um novo single: ‘Attention’ antecipa um novo álbum, sucessor de “Planet Her”, de 2021, ainda sem título ou data de edição confirmados.

Dividido em quatro partes, “Off Planet”, o novo álbum dos britânicos Django Django, traz colaborações com artistas como Self Esteem, Jack Peñate ou Stealing Sheep. Revelado ao longo dos últimos meses, o disco mostra todo o ecletismo do grupo: “Tem tudo aquilo de que gostamos, quer seja o velho psicadelismo ou o techno de Detroit, tudo o que traga aquele sentimento futurista ou espacial”.