Josh Homme viu a morte à frente, mas virou-lhe as costas: já ouvimos “In Times New Roman...”, o novo álbum dos Queens of the Stone Age

Para Josh Homme, eterno líder dos Queens of the Stone Age, somos todos iguais. Ele, na sua casa em Malibu, na Califórnia, onde liga a câmara do computador para falar com o Expresso no Zoom; a jornalista, que algures em Portugal tenta acompanhar o seu raciocínio intenso, e o resto do mundo, onde inclui aqueles que o adoram mas, sobretudo, todos os que o odeiam. Em 99% das nossas características, defende o vocalista e guitarrista norte-americano, somos todos iguais. E depois há aquele 1% de singularidade, e é aí que o nosso interlocutor aplica toda a sua energia. Quando lhe perguntamos qual o segredo para, ao cabo de oito álbuns, continuar a soar tão reconhecível como nas dez faixas de “In Times New Roman...”, dispara: “A nossa obrigação é soar diferente dos outros. É o nível iniciado”