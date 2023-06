Os Blur são as estrelas do último dia no Primavera Sound Porto: o alinhamento provável e os vídeos do último concerto, em Madrid

No que toca a novidades, reporta o “NME”, a banda de Damon Albarn juntou ‘Country Sad Ballad Man’ (de “Blur”, de 1997) ao alinhamento, pela primeira vez desde 2015. Tal como em Barcelona , o concerto parece talhado para agradar aos fãs mais acérrimos, com várias canções clássicas a marcar presença, de ‘Popscene’ a ‘Parklife’, passando por ‘Song 2’, ‘To The End’, ‘Tender’, ‘This Is a Love’ e ‘Girls & Boys’.

1. ’St. Charles Square’

2. ‘There’s No Other Way’

3. ‘Popscene’

4. ‘Trouble in the Message Centre’

5. ‘Tracy Jacks’

6. ‘Chemical World’

7. ‘Beetlebum’

8. ‘Country Sad Ballad Man’

9. ‘Villa Rosie’

10. ‘Coffee & TV’

11. ‘End of a Century’

12. ‘Parklife’

13. ‘To the End’

14. ‘Sing’

15. ‘Intermission’

16. ‘Advert’

17. ‘Song 2’

18. ‘This Is a Low’

19. ‘Girls & Boys’

20. ‘Tender’

21. ‘The Narcissist’

22. ‘The Universal’