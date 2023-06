Primavera Sound Madrid suspende primeiro dia do festival: Blur e New Order, também previstos para o Porto, não atuam na capital espanhola

A edição inaugural do Primavera Sound Madrid, que decorre em simultâneo com a versão portuense do festival, cancelou toda a programação para esta quinta-feira, justificando a decisão com “motivos de segurança devido à adversa previsão meteorológica” no espaço onde se realiza o evento. Não se irão realizar, portanto, concertos de Blur e New Order, entre outros, que também figuram no cartaz do Porto