Música para o fim de semana: o prazer de Janelle Monáe, o verão adolescente de Joana Espadinha e a o passeio de Rosalía em Tóquio

Depois de, esta quinta-feira, ter atuado no Primavera Sound, no Porto , a espanhola Rosalía acaba de apresentar um novo vídeo, para a canção ‘Tuya’. Gravada com o produtor porto-riquenho Chris Jedi, ‘Tuya’ reflete as várias inspirações de Rosalía, como o reggaeton, além de “instrumentos japoneses, o flamenco e o tecnho gabber, todos existindo no mesmo nível.”

Deespedimo-nos com ‘Mirandum’, a nova canção da portuguesa emmy Curl, que com este tema pretende prestar homagem à região de Trás-os-Montes, da qual é natural. “Nm estado de angústia, raiva e confusão, no meio da pandemia global, criou a sua interpretação geracional de uma cultura oculta e quase esquecida, vinda de trás das montanhas na linda região do Douro. Com os campos de vinho plantados nas colinas íngremes e as oliveiras prateando a terra seca, a cultura celta com o trabalho árduo da vida pastoral ainda existe”, pode ler-se na apresentação de ‘Mirandum'. “Nascida e criada no vale entre as altas montanhas de Vila Real, emmy Curl explora agora essas antigas melodias secretas, a forma particular de canto em tom alto e as camadas rítmicas incomuns.” O novo álbum de emmy Curl deverá sair no final deste ano.