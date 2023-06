Tempestade Rosalía arrasa Primavera Sound Porto com uma dose condensada de flamenco, reggaeton e muito salero

Foi apenas há pouco mais de meio ano que Rosalía trouxe até terras lusas, nomeadamente a Lisboa e a Braga, a digressão de apresentação do álbum “Motomami”, aquele que a afirmou mundialmente como uma das vozes mais fecundas e carismáticas da nova ordem da pop global. Mas nem por isso o recinto do Primavera Sound Porto ficou menos composto nesta segunda noite: a curiosidade relativamente ao espetáculo – ou vontade de revê-lo – era muita e a verdade é que a artista catalã não só conseguiu traduzi-lo bem para o palco de festival, com todas as coreografias, adereços e cenografia a que os fãs têm direito, como serviu uma versão certeira do alinhamento, direto às canções inescapáveis mas adicionando-lhe dois bons momentos do recente EP “RR”, gravado a meias com o noivo, o porto-riquenho Rauw Alejandro. Quem esperava, contudo, ouvir em primeira-mão o novo single, ‘Tuya’, tornado público poucos minutos antes de a artista subir ao palco, terá ficado desiludido.