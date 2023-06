Rosalía é a estrela da noite no Primavera Sound Porto: o alinhamento provável, os vídeos de Barcelona e a canção nova

Rosalía regressa esta quinta-feira ao Parque da Cidade do Porto, onde triunfou na edição de 2019 do Primavera Sound Porto. Sobe ao palco principal do festival às 00h40.

Meio ano depois de concertos em Braga e Lisboa, Rosalía deverá apresentar perto de 20 temas, baseando-nos no concerto realizado na passada semana no Primavera Sound Barcelona, e, quem sabe, estrear ao vivo ‘Tuya’ no preciso dia em que a canção é lançada. A estreia do novo single da artista está agendada para as 14h00 (hora de Portugal continental e Madeira) desta quinta-feira.