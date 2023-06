Primavera Sound Porto: o segundo dia do festival começou com chuva, depois veio o sol, e agora é do rock

Hugo Lima/Primavera Sound Porto

Ao segundo dia do festival do Porto, a depressão Óscar mostra a sua panóplia de recursos: já houve chuva copiosa no Parque da Cidade do Porto seguida de uma bonança luminosa. Duas horas volvidas sobre a abertura das portas, o rock é quem mais ordena, mas mais logo a dança é com Rosalía. Fique a par do ‘menu’ do dia