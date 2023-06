A carta aberta de Dave Grohl aos fãs dos Foo Fighters

Dave Grohl partilhou uma carta aberta aos fãs dos Foo Fighters, onde lhes agradece por todo o apoio.

No Instagram, o músico publicou uma nota escrita à mão onde se pode ler “obrigado por estarem aí para nós”.

“Todas as noites, quando vos vejo a cantar, faz-me cantar com mais força”, continua. “Quando vos vejo a gritar, faz-me gritar com mais força. Quando vejo as vossas lágrimas, fico em lágrimas. E quando vejo a vossa alegria, fico alegre. É bom ver-vos e sentir estas emoções convosco”.

Os Foo Fighters lançaram recentemente “But Here We Are”, um novo álbum de estúdio e o primeiro desde a morte do baterista Taylor Hawkins. O substituto deste, Josh Freese, já está em digressão com a banda.