The Weeknd no Passeio Marítimo de Algés: tudo o que precisa de saber, dos horários aos transportes

Arranca esta terça-feira, no Passeio Marítimo de Algés, a etapa europeia da nova digressão de The Weeknd, “After Hours 'Til Dawn”, baseada em “After Hours” e “Dawn FM”, os dois últimos trabalhos do músico canadiano. O seu último concerto em Portugal deu-se em 2017, neste mesmo recinto, por ocasião do NOS Alive.

A promotora Everything Is New, responsável pelo espetáculo, divulgou o mapa do recinto e indicou como se procederá à saída do mesmo: