The Weeknd vem aí e não vai ser coisa pouca: o que traz a Algés um dos artistas mais populares do mundo

Na sua terceira passagem por Portugal, o canadiano Abel Tesfaye, que se deu a conhecer ao mundo enquanto The Weeknd, apresenta-se pela primeira vez em nome próprio. O concerto que levará ao Passeio Marítimo de Algés na próxima terça-feira, já completamente esgotado, servirá de arranque à digressão europeia e decorre 11 anos após a sua estreia frente ao público nacional, no festival Primavera Sound, no Porto, e seis desde a sua última passagem pelo país para tocar no NOS Alive. Consigo, traz uma invejável coleção de sucessos, amealhados ao longo de uma década de intensa atividade. Weeknd é hoje uma das estrelas pop mais populares do mundo e a maior prova disso é que este espetáculo deveria ter acontecido (vezes dois) na Altice Arena, em Lisboa, no ano passado, mas a digressão acabou por ser cancelada e reconfigurada para dar lugar a um périplo por grandes estádios — a “After Hours Til Dawn Tour”, que junta os nomes dos dois álbuns mais recentes, “After Hours” (2020) e “Dawn FM” (2022). Apesar de assente principalmente nas canções mais recentes, o espetáculo, que já correu estrada na América do Norte, não ignora os momentos mais inescapáveis da sua discografia: de ‘Can’t Feel My Face’ a ‘Starboy’, passando por uma estrondosa ‘Blinding Lights’ e as suas colaborações com artistas como Daft Punk, Kanye West ou Drake.

