The Weeknd partilhou várias fotografias da gigantesca estátua feminina, em crómio, que fará parte do espetáculo “After Hours Till Dawn”, que arranca no Passeio Marítimo de Algés na próxima terça-feira.



A estátua é da autoria do artista japonês Hajime Sorayama, inspirada por “Metropolis”, clássico do cinema lançado em 1927 e assinado por Fritz Lang.





O músico canadiano encontra-se em Portugal há vários dias , tendo já partilhado várias fotografias dos seus “passeios” por zonas de Lisboa como a Penha de França e Santa Apolónia.

O espetáculo, que já se encontra esgotado, terá início às 18h45. Veja as fotos: