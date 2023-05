Foo Fighters fazem versão de ‘March of the Pigs’, dos Nine Inch Nails, por causa do novo baterista

Os Foo Fighters atuaram no passado domingo no festival Sonic Temple, em Columbus, Ohio (EUA). Foi o terceiro concerto da banda norte-americana com o seu novo baterista, Josh Freese.

De forma a apresentá-lo ao público dos Foo Fighters, Dave Grohl anunciou que o grupo iria interpretar alguns temas das anteriores bandas de Freese, entre elas os Nine Inch Nails, com quem Freese tocou de 2005 a 2008.

Num medley que juntou ainda temas dos Devo e dos Puddle of Mudd, os Foo Fighters interpretaram ‘March of the Pigs’, uma das canções clássicas dos Nine Inch Nails. Veja o vídeo: