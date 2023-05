Alan Sparhawk, dos Low, dá dois concertos em Portugal

Alan Sparhawk, vocalista e guitarrista dos Low, irá dar dois concertos em Portugal.

Os espetáculos, inseridos no cartaz do Misty Fest, irão realizar-se a 21 de novembro, na Casa da Música (Porto), e a 22 de novembro, no CCB (Lisboa).

Os Low, recorde-se, deveriam ter atuado no Misty Fest em 2022, mas a morte da baterista e esposa de Sparhawk, Mimi Parker, em novembro do mesmo ano, obrigou ao cancelamento do concerto.

Os bilhetes para os espetáculos de Alan Sparhawk já se encontram à venda nos locais habituais, ao preço de 30 euros (Porto) e de 25 a 40 euros (Lisboa).