Morreu Mimi Parker, dos Low

Morreu Mimi Parker, vocalista e baterista da banda norte-americana Low.

A artista, que teria entre 54 e 55 anos, estava doente com cancro dos ovários, que lhe havia sido diagnosticado em dezembro de 2020. A banda cancelou recentemente uma digressão europeia que tinha concerto marcado para o Porto, a 31 de outubro, no âmbito do Misty Fest.

A nota do falecimento da artista da banda de Duluth, estado norte-americano do Minnesota, foi dada pelo marido e companheiro na banda, Alan Sparhawke, co-vocalista e guitarrista do grupo formado há 29 anos.

“Meus amigos, é difícil colocar o universo em linguagem e numa mensagem curta, mas… Ela faleceu ontem à noite, cercada pela família e o amor, incluindo o vosso. Mantenham o nome dela perto de vós. (…) O amor é realmente a coisa mais importante”.

Parker formou os Low com Sparhawke em 1993. Inscritos numa tendência do rock alternativo que se convencionou chamar ‘slowcore’, firmaram discos importantes como “I Could Live In Hope” e “Long Division”, nos anos 90.

Em 2005, lançariam um discos mais marcantes da cena indie norte-americana da primeira década do século XXI, o incensado “The Great Destroyer”. Nos anos mais recentes, estenderam a passadeira do rock a territórios mais experimentais com “Double Negative” (2018), e “HEY WHAT”, lançado no ano passado.

Os Low passaram várias vezes por Portugal. O último concerto da banda entre nós data de junho de 2019, no festival Primavera Sound, no Porto.