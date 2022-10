Low cancelam concerto no Porto. “As palavras não podem descrever a luz sublime que está em cada mensagem e cada gesto”

Os norte-americanos Low cancelaram o concerto previsto para 31 de outubro, na Casa da Música, no Porto.



Na origem da decisão está o facto de a vocalista e baterista Mimi Parker se encontrar a receber tratamento para um cancro nos ovários

O reembolso dos bilhetes deve ser pedido até 21 de novembro, no respetivo local de compra.

No comunicado de imprensa, Alan Sparhawk, vocalista e guitarrista dos Low e marido de Mimi Parker, agradece as mensagens de apoio enviadas pelos fãs.

“Amigos, obrigado pelas vossas amáveis palavras, pensamentos e presentes dirigidos recentemente à Mim. As palavras não podem descrever a luz sublime que está em cada mensagem e cada gesto. Esperávamos que ela estivesse suficientemente bem de saúde para fazer a digressão que tínhamos planeado para novembro no Reino Unido/Europa, mas é evidente que devemos ficar em casa e continuar com o tratamento e cuidados, pois ela ainda está a lutar contra o cancro nos ovários. Tem havido dias difíceis, mas o vosso amor tem-nos amparado e continuará a dar-nos ânimo durante este percurso. Os nossos corações estendem-se imediatamente a outros em situações semelhantes, mas que não têm tantas pessoas a enviar tais desejos de amor e cura. Encontrem alguém que esteja sozinho e que precise de uma conversa e dêem-lhe o vosso tempo e amor. Com lágrimas, dizemos obrigado e esperamos ver-vos em breve”, pode ler-se.