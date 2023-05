Num momento em que a “caravana” da banda já se encontra em Barcelona, Espanha, para dois concertos no estádio olímpico da cidade catalã, os Coldplay recordaram os melhores momentos dos quatro espetáculos que deram na passada semana, no Estádio Cidade de Coimbra.

No vídeo, que começa com algumas imagens da zona histórica de Coimbra, nomeadamente a Ponte de Santa Clara, podem ver-se imagens do público eufórico e também momentos como a subida ao palco de Lourenço Lampreia, o fã que Chris Martin convidou a tocar ‘The Hardest Part’ ao piano.

Veja aqui o best of dos Coldplay em Coimbra: