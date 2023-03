Ivete Sangalo é cabeça de cartaz do North Music Festival, no Porto

Ivete Sangalo é o grande destaque da nova vaga de confirmações para o cartaz do North Music Festival, que se realiza de 26 a 28 de maio na Alfândega do Porto.

O “furacão da Bahia” irá atuar no segundo dia do festival, 27 de maio, que será dedicado à música brasileira. Este será o primeiro concerto de Ivete Sangalo na cidade do Porto desde 2012.

Para além desta, foram ainda confirmados os nomes de Ana Castela e Gustavo Mioto. Os Black Mamba, Tiago Nacarato e Pedro Abrunhosa também se juntam ao cartaz, subindo ao palco no dia 28 de maio. Shaka Lion e Yen Sung estão confirmados no palco clubbing.

Todos estes se juntam a Robbie Williams, que atuará no último dia do festival. O bilhete diário custa 95 euros.