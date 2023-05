Lourenço, o ‘convidado’ improvável dos Coldplay: “Demorei uma hora a chegar a casa. As pessoas queriam saber se tinha sido combinado”

Chama-se Lourenço Lampreia, tem 20 anos e protagonizou, na passada quarta-feira, um momento emocionante no primeiro concerto dos Coldplay em Coimbra. Inspirado por um vídeo que o pai lhe mostrou, no qual um fã que assistia a um espetáculo da banda em Munique, na Alemanha, conseguiu subir ao palco para tocar com os ingleses, o jovem lisboeta, estudante de Gestão de Informação na Universidade Nova e de piano no Musicentro, tentou a sua sorte e levou um cartaz para a plateia. “Posso concretizar o sonho da minha vida e tocar ‘The Hardest Part’ ao piano?”, escreveu. “Podes, com certeza”, respondeu Chris Martin, dando assim começo a um sonho do qual Lourenço ainda não acordou. “Tem sido difícil dormir, mas é por um bom motivo”, disse à BLITZ, entre risos. Falámos com o herói improvável do primeiro concerto dos Coldplay em Coimbra, que este fim de semana voltarão a encher o estádio local.