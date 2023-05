Hoje é o dia do último concerto dos Coldplay: estas são as canções que eles ainda não tocaram em Coimbra

Os Coldplay terminam este domingo a série de quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra. Até aqui, a banda de Chris Martin apostou em alinhamentos relativamente próximos, como seria de esperar numa digressão com vários palcos e ‘guião’ definido, mas teve margem para algumas trocas ‘estratégicas’. No segundo concerto, ‘Orphans’, canção integrada no álbum “Everyday Life”, substituiu a mais velhinha ‘In My Place’; ‘Aeterna’ seguiu-se a ‘Hymn for the Weekend’, num prolongamento da segunda passagem pelo palco B; e ‘Shiver’, canção do primeiríssimo álbum, substituiu a contemporânea ‘Don’t Panic’, interpretada na noite de estreia.

Este sábado, no estádio municipal da cidade dos estudantes, houve ‘tradições’ que se mantiveram e algumas novidades: Chris Martin chamou fãs (sim, agora no plural) ao palco, cantou ‘Balada da Despedida’ (“Coimbra tem mais encanto/ na hora da despedida”) com Bárbara Bandeira, a cantora portuguesa que atuou sempre no início dos espetáculos portugueses da banda, e trocou três canções da véspera por novidades: ao terceiro concerto ouviram-se ‘Everglow’, ‘Charlie Brown’ e ‘Violet Hill’, esta última dedicada a Apple Martin, filha de Chris Martin, e ausente dos alinhamentos dos concertos em terras brasileiras.