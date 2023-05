Coldplay em Coimbra: o alinhamento, as surpresas e os vídeos da terceira noite de festa

Coldplay, terceiro concerto: Coimbra voltou a receber mais de 50 mil pessoas para aquele que foi o penúltimo espetáculo de Chris Martin e companhia em Portugal. Este sábado, no estádio municipal da cidade dos estudantes, houve ‘tradições’ que se mantiveram e algumas novidades: Chris Martin chamou fãs (sim, agora no plural) ao palco, cantou ‘Balada da Despedida’ (“Coimbra tem mais encanto/ na hora da despedida”) com Bárbara Bandeira, a cantora portuguesa que atuou sempre no início dos espetáculos portugueses da banda, e trocou três canções da véspera por novidades: ao terceiro concerto ouviram-se ‘Everglow’, ‘Charlie Brown’ e ‘Violet Hill’, esta última dedicada a Apple Martin, filha de Chris Martin. Veja o alinhamento e alguns momentos do concerto:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Everglow

Charlie Brown

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sparks

Violet Hill

Balada da Despedida