Coldplay chamam Bárbara Bandeira ao palco para cantar ‘Balada da Despedida’

Ao terceiro concerto em Coimbra, os Coldplay colaboraram com uma artista nacional.

Bárbara Bandeira, que abrira os três concertos da banda na cidade até agora - estará também na primeira parte do último, este domingo -, pisou de novo o palco do Estádio Cidade de Coimbra para interpretar, com Chris Martin, a ‘Balada da Despedida’, versão de Fernando Machado Soares que o grupo tem integrado nos seus concertos portugueses.

Veja aqui o vídeo partilhado por Tyoz, cantor e compositor e membro da banda de Bárbara Bandeira: