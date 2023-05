Coldplay em Coimbra: Carminho subiu ao palco para cantar a ‘Balada da Despedida’ com Chris Martin

Depois de Griff, artista britânica convocada para os concertos de primeira parte desta jornada nacional, ter acompanhado os Coldplay em ‘Let Somebody Go’, tema de “Music of the Spheres” que a banda de Chris Martin guardou para esta última noite, a portuguesa Bárbara Bandeira, a outra artista responsável pelas primeiras partes dos espetáculos dos ingleses entre nós, subiu ao palco na companhia do luso-angolano Ivandro, a voz de “Lua”, para a interpretação do dueto ‘Como Tu’, lançado por ambos no ano passado.

Na última noite em Coimbra, os Coldplay tocaram menos canções - 'Humankind' e ‘Biutyful’, esta habitualmente guardada para o fim, ficaram de parte -, houve apenas uma novidade em relação ao concerto de sábado ('Let Somebody Go', com Griff), e deixaram brilhar os convidados portugueses. Tal como na véspera, interpretaram ‘Charlie Brown’, e voltaram a ‘In My Place’, que só haviam tocaram na quinta-feira.

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Something Just Like This

Let Somebody Go (com Griff)

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Hymn for the Weekend

Aeterna

My Universe

A Sky Full of Stars

Sparks

Como tu (Bárbara Bandeira e Ivandro)

Balada da despedida (com Carminho e Bárbara Bandeira)

Charlie Brown

Fix You

Metade de Mim (com 5ª Punkada)