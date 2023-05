Coldplay despedem-se de Coimbra com os 5ª Punkada, a banda da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra

Os 5ª Punkada, banda de pop/rock da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, foram convidados dos Coldplay este domingo, no último dos quatro concertos dos britânicos realizados em Coimbra.

A despedida dos Coldplay de Portugal - num concerto onde também Ivandro e Bárbara Bandeira subiram ao palco uma interpretação do dueto ‘Como Tu’, e Bandeira e Carminho se juntaram a Chris Martin na ‘Balada da Despedida’ - fez-se num espetáculo que terminou de maneira inédita em concertos do grupo inglês, em colaboração com uma banda cujos membros sofrem de paralisia cerebral.

Os 5ª Punkada nasceram há 30 anos, sendo constituídos por cinco elementos apaixonados por música, todos eles fãs pelos Coldplay, tendo tido agora a oportunidade de atuar no Estádio Cidade de Coimbra com os gigantes britânicos. Juntos, Coldplay e 5ª Punkada interpretaram ‘Metade de Mim’, canção integrada no disco “Somos Punks ou Não?”, lançado por estes no final de 2021.