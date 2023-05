Coldplay em Coimbra: as novidades do segundo concerto, com vídeos e alinhamento

‘Orphans’, canção integrada no álbum “Everyday Life”, substituiu a mais velhinha ‘In My Place’; ‘Aeterna’ seguiu-se a ‘Hymn for the Weekend’, num prolongamento da segunda passagem pelo palco B; e ‘Shiver’, canção do primeiríssimo álbum, substituiu a contemporânea ‘Don’t Panic’, antes da - podemos dizê-lo - já tradicional ‘Balada da Despedida’ .

Veja aqui o alinhamento completo do concerto de 18 de maio:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva la Vida

Something Just Like This

Magic

Orphans

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Hymn for the Weekend

Aeterna

My Universe

A Sky Full of Stars

Sparks

Shiver

Balada da despedida

Humankind

Fix You

Biutyful